Россия опровергла сообщения о поставках оружия в Афганистан

Россия не участвовала и не будет участвовать в вооружении противоборствующих сторон конфликта в Афганистане, это в том числе противоречит ее интересам. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат пояснила, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать его разрешению. При этом Москва в деэскалации не заинтересована.

Так Захарова опровергла слова «некоторых американских экспертов-русофобов» о том, что Россия якобы поставляла оружие Национальному фронту сопротивления Афганистана в Панджшере. При этом она не указала, кто именно распространял такие сообщения.

Летом 2021-го года американские политики, напротив, обвиняли Москву в поставках оружия «Талибану» (движение запрещено в РФ как террористическое). Российские власти отрицали эти обвинения.