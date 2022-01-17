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Россия опровергла сообщения о поставках оружия в Афганистан

МИД РФ: Россия не участвовала в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.ru

Россия не участвовала и не будет участвовать в вооружении противоборствующих сторон конфликта в Афганистане, это в том числе противоречит ее интересам. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат пояснила, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать его разрешению. При этом Москва в деэскалации не заинтересована.

Так Захарова опровергла слова «некоторых американских экспертов-русофобов» о том, что Россия якобы поставляла оружие Национальному фронту сопротивления Афганистана в Панджшере. При этом она не указала, кто именно распространял такие сообщения.

Летом 2021-го года американские политики, напротив, обвиняли Москву в поставках оружия «Талибану» (движение запрещено в РФ как террористическое). Российские власти отрицали эти обвинения.

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Елизавета Наумова
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