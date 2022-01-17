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В Госдуме предложили компенсировать расходы на ЖКХ одной категории населения

Депутаты ЛДПР предложили ввести полную компенсацию расходов на ЖКХ для ветеранов

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести полную компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ для одной категории населения. Соответствующий законопроект опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

Речь идет об инвалидах и ветеранах Великой Отечественной войны. Документом предлагается установить для них 100-процентную компенсацию платы за наем или содержание жилплощади, оплаты коммунальных услуг, взносов на капремонт, а также оплаты стоимости топлива (для проживающих в домах без центрального отопления). Сейчас такая компенсация в законе установлена в размере 50 процентов.

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Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит повысить уровень жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также поднимет их особый правовой статус. Вступление закона в силу предполагается с 1 июля 2022 года.

Ранее заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов предложил давать 10-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) привитым от коронавируса россиянам. По мнению Абрамова, предоставление скидки дешевле, чем лечение заразившихся COVID-19, а массовая вакцинация позволит оперативно восстановить российскую экономику.

Марина Совина
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