Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко миновал следователей и пошел на митинг без паспорта

Украинские следователи подошли к Порошенко и отобрали у него паспорт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В терминале международного аэропорта Киева, куда 17 января прилетел бывший президент Украины Петр Порошенко, к политику подошли сотрудники Государственного бюро расследований. Следователи отобрали у Порошенко украинский паспорт, выдав взамен другой документ, передает «Страна.ua».

Однако задержание Порошенко не состоялось. Политик миновал следователей и выступил организованном у здания аэропорта митинге. «Как вас много! Я тоже скучал по вам!», — начал речь Порошенко на украинском языке. Пока он шел на импровизированную сцену, собравшиеся скандировали лозунги про него, а также про российского президента Владимира Путина.

Паспорт бывшему президенту вернули, сообщили СМИ с места событий. Сразу же после того, как его отпустили, он назвал все происходящее незаконными действиями правоохранителей.

После выступления Порошенко, предположительно, направится в Печерский суд в Киеве. Туда его вызывают к 12:00 по московскому времени по делу о поставках угля на Украину с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Организацию их вменяют Порошенко, квалифицируя действия как государственную измену.

Сам политик не верит, что его арестуют на родине. Порошенко считает себя лидером оппозиции и человеком, создавшим украинскую армию. «За мной правда», — заявил он ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане
Пятеро неизвестных напали на россиянина и забрали у него ручку и тетрадку
Выход обновленной GTA V задержали
Беглый банкир Аблязов раскрыл планы на президентскую должность
Назван самый выгодный месяц для путешествий в 2022 году
Москвич сбил мать с ребенком на переходе и свалил вину на дорожный знак
В Италии за поддельные сертификаты о вакцинации арестовали медсестру
Порошенко миновал следователей и пошел на митинг без паспорта
Россиян предупредили о смертельно опасном действии при крещенских купаниях
Россияне решили сэкономить на путевках на курорт богачей и были депортированы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter