Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против омикрон-штамма

Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев сообщил, что коллективный иммунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, об этом свидетельствует опыт стран, где новый штамм уже вызвал высокий подъем заболеваемости. «Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше», — сказал специалист. Он добавил, что омикрон-штамм преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие варианты COVID-19.

Скулачев отметил, что в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также наблюдается резкий подъем заболеваемости. При этом специалист подчеркнул, что человеческая популяция лучше готова к распространению нового штамма коронавирусной инфекции.

Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что волна омикрон-штамма коронавируса в России может вызвать резкий подъем заболеваемости. Он допустил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч зараженных в день. Специалист также предупредил россиян о возможных дополнительных ограничениях из-за резкого роста новых случаев коронавируса. Эксперт объяснил это коротким инкубационным периодом омикрона и его высокой контагиозностью.