Женщина похудела на шесть размеров, стала тренером и раскрыла секрет успеха

Жительница Великобритании похудела на шесть размеров — с 50-го до 44-го, стала фитнес-тренером и нашла 30 клиентов. Ее историю успеха и секрет похудения раскрывает Express.

30-летняя Дэни Браун рассказала, что из-за лишнего веса была вынуждена носить 54-й размер одежды. Из-за недовольства собой и маленького ассортимента в магазинах на ее тип фигуры она выбирала исключительно мешковатые вещи и пробовала различные диеты, которые не приносили результата.

К 2017 году Браун все же смогла похудеть на четыре размера и носила 50-й. Тогда она поставила цель похудеть ко дню рождения, и всего за два месяца ей удалось сбросить шесть килограммов. На этом британка не остановилась: ей понравилась возможность покупать в магазине практически любую одежду и захотелось носить еще больше разных вещей, поэтому она решила продолжать худеть и вскоре стала носить 44-й размер.

Браун отметила, что главный секрет ее успеха — в регулярных тренировках в спортзале, которые она смогла полюбить. К постоянным физическим нагрузкам британка добавила сбалансированное питание: она сократила количество углеводов и ела много белка и клетчатки.

Походы в зал переросли в полноценное увлечение, и женщина стала фитнес-тренером. Уже 30 человек записались к Браун на занятия. «Если я смогла похудеть, то сможет каждый», — отметила она.

Ранее сообщалось, что уроженка Улан-Удэ Аюна Банзарова сбросила 30 килограммов, бросила работу бухгалтером, стала фитнес-тренером и исполнила мечту: переехала в Санкт-Петербург. Не менее ста человек хотели заниматься с Банзаровой.