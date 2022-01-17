Названо число половых преступлений в отношении детей в 2021 году

Почти 6 тысяч человек совершили половые преступления в отношении детей за девять месяцев 2021 года, только 147 из них имели диагноз «педофилия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Следственного комитета России Елену Леоненко.

«Всего за девять месяцев 2021 года совершили половые преступления в отношении детей почти 6 тысяч человек, из них диагноз "педофилия" был установлен 147 лицам», — сказала она.

Замглавы СК пояснила, что для асоциальных личностей, которые совершают подобные преступления, зачастую ребенок являлся просто более доступным объектом насилия, а не предпочитаемым. По словам Леоненко, особую опасность представляют преступники с патологическим сексуальным влечением к детям.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестный в течение года насиловал 12-летнего ребенка в парке недалеко от метро «Славянский бульвар» втайне от родителей. По сведениям издания, в полицию о случившемся сообщила 47-летняя мать пострадавшего, которая заметила, что ее сын стал нервным и закрытым. Поговорив с ним, женщина выяснила, что целый год над ним издевался незнакомец. Злоумышленник говорил мальчику, что если тот расскажет о происходящем кому-то из близких, то у него и его семьи начнутся проблемы.