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Россиянам напомнили о росте части пособий

Минтруд: с 2022 года увеличился размер пособий по беременности и родам

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В 2022 году увеличились минимальные и максимальные «декретные» пособия, напомнили в официальном аккаунте Министерства труда и социальной защиты России в Instagram. Минимальный размер выплаты по беременности и родам в новом году вырос до 63 932,4 рубля, максимальный — до 360 164 рублей.

Той части женщин, которые перенесли осложнения при родах, с 2022 года полагается пособие в размере от 71 238,96 рубля до 401 325,6 рубля. Если женщина родила сразу нескольких детей, ей выплатят от 88 592,04 рубля до 499 084,4 рубля. Таким образом, максимальное пособие при рождении одного ребенка выросло на 19 369 рублей, а при рождении двух или более — на 24 840 рублей.

В Минтруде объяснили, что минимальные размеры пособий выросли за счет повышения МРОТ до 13 890 рублей, а максимальные суммы — за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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В Минтруде добавили, что, если общий стаж работы женщины не достиг полугода, пособие по беременности и родам не будет превышать размера МРОТ в месяц. Если в районе проживания семьи к зарплате применяются районные коэффициенты, пособие будет на них умножаться. Выплаты будут назначаться автоматически из Фонда социального страхования.

Кроме того, в 2022 году в России проиндексировали пенсии. Средний размер выплат пенсионерам вырос на 472 рубля и составил 18 984 рублей, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Пенсии проиндексировали чуть выше уровня инфляции — на 8,6 процента при уровне обесценивания денег в 8,4 процента.

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Софья Ермакова
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