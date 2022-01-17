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Беглый банкир Аблязов раскрыл планы на президентскую должность

Банкир Аблязов заявил о ликвидации должности президента в Казахстане
Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов. Фото: Владимир Третьяков / РИА Новости

Беглый банкир Мухтар Аблязов, называющий себя лидером оппозиции в Казахстане, заявил, что ликвидирует должность президента, когда придет к власти. Свои планы он раскрыл в интервью РИА Новости.

По словам Аблязова, он разработал план смены власти в Казахстане, согласно которому на полгода возглавит временное правительство. После этого будут объявлены выборы, и в случае победы его политсилы, Аблязов займет пост премьер-министра. «Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — подчеркнул он.

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За помощью в осуществлении своего плана Аблязов планирует обратиться к западным лидерам, в частности, к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Бывший руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов в начале января назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане. Банкир в настоящее время живет во Франции, он открыто заявляет о планах вернуться в страну, где он заочно приговорен к тюремному сроку за убийство бизнес-партнера.

Ранее Аблязов заявил, что координационный центр протестов в Казахстане находится в Киеве.

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Алиса Реброва
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