Названо главное отличие дорогих iPhone от дешевых

Функция ProMotion останется отличительной деталью дорогих iPhone. Об этом в своем Twitter заявил известный аналитик Росс Янг.

Специалист ссылается на источники среди поставщиков Apple, которые будут производить компоненты для новых iPhone. По его информации, в будущем поколении смартфонов поддержка функции ProMotion ожидается только на премиальных аппаратах Apple — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Таким образом, названная опция ProMotion останется главным отличием дорогих смартфонов от дешевых.

Вместе с тем компания BOE, которая окажется основным поставщиком дисплеев для смартфонов Apple, также поставит экраны для iPhone 14 и 14 Max. Однако LPTO-панели, дефицит которых наблюдается в последнее время, будут присутствовать только в топовых iPhone.

Функция ProMotion позволяет отображать картинку на экране с частотой до 120 герц, благодаря чему изображение кажется более плавным. Данная опция есть в смартфонах iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, планшетах iPad Pro и компьютерах MacBook Pro.

В середине января инсайдер LeaksApplePro заявил, что премиальные смартфоны Apple в 2022 году подорожают. Стоимость iPhone 14 Pro и 14 Pro Max составит 1100 и 1200 долларов соответственно, что на 100 долларов больше, чем цена их предшественников.