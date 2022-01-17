Видео бегающей по российскому аэропорту крысы возмутило пользователей сети

Бегающая по международному аэропорту Владивостока крыса попала на видео и вызвала возмущение пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @artemportal.ru.

На размещенной записи видно животное, находящееся около багажной тележки одного из пассажиров. «Грызунов замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации», — подписали публикацию администраторы аккаунта и предположили, что подобная ситуация могла сложиться в результате дефицита сотрудников аэропорта.

Россияне возмутились видеозаписью и заявили, что санитарное состояние воздушной гавани «оставляет желать лучшего», и призвали ответственные службы подключиться к борьбе с грызунами. «Какой стыд! Это же надо довести аэропорт до такого состояния», «Сколько "Потемкинских деревенек" не строй, а явь все равно себе дорогу прогрызет!», «Лицо Владивостока…», «Позорище» — комментировали они.

В то же время некоторые подписчики аккаунта подошли к ситуации с юмором. «Все такие злые, может зверюшки пришли своих провожать в полет», «Даже крысы валят с "перспективного развивающегося региона"», «Даже с ними готов улететь в теплые края», — написали юзеры.

По информации РИА Новости, по факту инцидента во Владивостоке началась проверка. «В настоящий момент руководство аэропорта проводит проверку исполнения контрагентом обязательств по дератизации помещений аэропорта, — говорится в сообщении воздушной гавани. — По результатам будут приняты административные или гражданско-правовые меры реагирования».

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