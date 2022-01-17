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Использованный для обучения полицейских мем спровоцировал скандал в США

В США из-за презентации для полицейских с поощряющим насилие мемом вспыхнул скандал

Фото: John Rudoff / Reuters

Использованный в обучающей презентации для полицейских мем, поощряющий насилие, спровоцировал внутреннее разбирательство в Портлендском полицейском бюро США. Об инциденте сообщает The Oregonian.

Уточняется, что привлекший внимание руководства мем представлял из себя напутствие, изложенное в стихотворной форме. «И сказал Господь <...> Горе тебе, грязный хиппи <...> Я пошлю к вам своих покорных слуг в шляпе и с битой, чтобы они окрестили ваши головы <...> и совершили помазание перцовым баллончиком», — приводит издание часть текста, наложенного поверх картинки с изображением полицейского, избивающего человека.

К настоящему моменту неизвестно, кто поместил мем в презентацию, включающую 110 слайдов.

На инцидент отреагировал мэр Портленда Тед Уилер. Он заявил, что возмущен тем, что подобный оскорбительный контент попал в обучающую презентацию для полицейских. Градоначальник пообещал, что по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование.

«Я уверен, что трудолюбивые сотрудники Портлендского полицейского бюро, которые увидели это впервые, также возмущены изображением и словами на этом слайде и тем, как он изображает членов нашего общества и представителей правоохранительных органов», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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