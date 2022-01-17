В сети перечислили самые незаметные тревожные сигналы от работодателей

Пользователь Reddit с ником @taylortaylortaylorrr предложил обсудить самые тревожные сигналы от работодателей, которые обычно очень сложно заметить. В комментариях юзеры перечислили несколько таких признаков.

«Тревожные сигналы — это все противоречия между тем, что работодатель говорит на собеседовании, и тем, что было описано в вакансии», — отметил один из пользователей сети с ником @coolguytrav. В качестве примера он назвал ситуации, когда начальство требует задерживаться или настаивает на том, чтобы сотрудник работал из офиса, хотя в объявлении была указана удаленка. «Все, в чем компания не ясна и противоречива, должно быть для вас тревожным сигналом», — заключил он.

Другой юзер обратил внимание на строку в вакансии о заработной плате. «Тревожным сигналом является то, что в описании работы указан неописуемо большой диапазон зарплаты, например, от 25 до 100 тысяч долларов», — посчитал @JetSetJAK.

Также пользователи сочли подозрительным отсутствие комментариев начальства о качестве работы и обратной связи с сотрудником. «Тревожным сигналом является тот момент, когда вы не получаете никаких комментариев о своей работе ровно до тех пор, пока не попросите о повышении. После этого качество вашей работы внезапно ставится под сомнение, вас ругают», — поделилась девушка с ником @Joeyjackhammer.

Ранее другая пользовательница Reddit попросила юзеров портала поделиться историями о самых неудачных свиданиях. Под постом с ее вопросом «В какой момент вы поняли, что лучше бы не приходили на это свидание?» комментаторы обсудили самые провальные встречи.