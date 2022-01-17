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Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России

Глава Евродипломатии Боррель исключил «превентивные санкции» против России из-за Украины

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза (ЕС) против России по ситуации вокруг Украины, отметив, что проект санкций готовится только на случай эскалации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — сказал Боррель, напомнив, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции.

«Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», — сказал глава Евродипломатии.

Ранее Боррель в ходе заседания комиссии Европарламента по иностранным делам оценил вероятность якобы готовящегося «нападения» России на Украину. Он отметил, что это не кажется ему вероятным сценарием. Глава Евродипломатии призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что безопасности Европы не может быть без украинской безопасности.

Марина Совина
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