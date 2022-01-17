Девушка показала правильный способ завязать шарф

Американская блогерша показала правильный способ завязать шарф и прославилась в соцсетях. Ролик появился на ее странице на платформе TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом haleyivers опубликовала видео, в котором рассказала, как ей удается избежать постоянного сползания аксессуара с шеи. По словам девушки, вместо того, чтобы просто закидывать шарф на плечо, она сначала завязывает его на узел. Таким образом она избавляется от проблемы, с которой сталкивается множество девушек.

Публикация автора стала вирусной и набрала более миллиона просмотров. Зрители оценили простой, но действенный лайфхак в комментариях под постом. «Ты разделила мою жизнь на до и после», «Все гениальное — просто», «Я осознала, что была тупой все это время», «Просто шок», «Почему я не додумалась до этого? Спасибо!», — высказывались юзеры.

В июле 2020 года правильный способ завязывать шнурки вызвал споры в сети. На основе исследования, проведенного журналистами The Royal Society, автор видео заявляет, что единственный верный вариант — это «стандартный» узел. Так, на кадрах человек завязывает на ботинке обычный узел, затем делает из правого шнурка петлю, опоясывает ее левым шнурком, продевает его под петлей и затягивает.