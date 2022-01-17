Большинство сербов выступили за изменения в конституции

Более 60 процентов участников референдума в Сербии проголосовали за изменения в конституции страны. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно данным обработки материалов с 97,02 процента избирательных участков, 39,52 процента граждан проголосовали против.

«Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры», — сказал политик.

В конституцию страны планируется внести изменения в сфере правосудия для сближения законодательства Сербии со стандартами Европейского союза (ЕС). Согласно поправкам, в Сербии сформируется Высокий совет судей (ВВС). Он будет включать шесть судей, четверо юристов со стажем не менее 10 лет, которых выберет парламент, а также председателя Верховного суда. ВВС будет сам утверждать судей во все органы системы.