Снимок мужчины в рубашке не по размеру стал мемом в сети

Мужчина опубликовал снимок в рубашке не своего размера и рассмешил пользователей сети. Соответствующее фото и комментарии появились в Twitter.

Юзер с никнеймом JussdinV2 поделился кадром, на котором он позирует в черной рубашке чересчур маленького размера. На снимке видно, что ткань сильно обтягивает его тело, а между пуговицами образовались отверстия, через которые показываются грудь и живот мужчины. Публикация стала вирусной и за неделю набрала 38 тысяч лайков и 14,4 тысячи репостов.

Пользователи сети принялись шутить над внешним видом мужчины и превратили его фото в мем. «Ты похож на поднимающееся тесто, которое вот-вот вылезет из тарелки», «Пуговицы словно борются за свою жизнь», «Ты что, одевался в полной темноте?», «Я просто представляю, как он посмотрел на себя в зеркало перед выходом из дома и подумал: "Да, то что нужно"», «Эти пуговицы будто сию секунду отстрелят в разные стороны», — писали они.

В июле звезды массово полюбили носить белые рубашки и запустили тренд. Так, папарацци засняли американскую супермодель Кендалл Дженнер на улицах Нью-Йорка в белой футболке, оверсайз-рубашке, бежевых брюках свободного кроя и черных босоножках на невысоком каблуке. Помимо этого, манекенщицу засняли в белой рубашке с брюками цвета хаки. В другой раз она стилизовала данную вещь с белыми штанами и футболкой.