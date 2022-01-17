Мужчина бросился в ледяную воду ради голой женщины и погиб

В Кентукки, США, мужчина погиб в ледяной реке после того, как бросился спасать тонущую голую женщину. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В пятницу, 14 января, прохожие заметили у реки Огайо обнаженную женщину, которая бежала прямо к воде. По словам очевидца, она перескочила через цементный барьер на велосипедную дорожку, преодолела металлические перила и прыгнула в ледяную реку.

Адвокат Зак Берри рассказал, что он наблюдал за происходящим из окна офиса. Позже он вместе с коллегой Дэвидо Ламбертусом бросился к воде. Берри отметил, что обнаженная выглядела так, словно она была в трансе.

Спустившись, адвокаты заметили мужчину, который собирался спасти женщину. Берри и Ламбертус поинтересовались, умеет ли он плавать, на что тот ответил положительно, а затем разделся и прыгнул в воду.

Как только мужчина оказался в реке, его унесло сильным течением. Очевидцы вызвали службу спасения, но через два часа спасательная операция была прекращена из-за неспокойной воды.

Предполагается, что поиск пропавших продолжится, когда улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина перевернулся на лодке с сыном и пожертвовал собой ради спасения из воды ребенка. Помимо сына у мужчины остались жена и маленькая дочь.