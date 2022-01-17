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Российского судью нашли мертвым

В Тульской области 32-летний мировой судья погиб в результате несчастного случая
Павел Николаев

Павел Николаев. Фото: Ефремовский межрайонный суд Тульской области

В Тульской области нашли мертвым 32-летнего мирового судью Павла Николаева. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

Погибший работал на судебном участке № 18 Ефремовского района области. Его обнаружили 15 января. На теле российского судьи, по предварительным данным, не имелось признаков насильственной смерти. Он погиб в результате несчастного случая, уточнили в пресс-службе судебного департамента Тульской области, не раскрывая обстоятельств произошедшего. Также не называется причина смерти.

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели Николаева, добавляет «Тульская служба новостей».

Николаев пришел в судебную систему из прокуратуры в феврале 2019 года. Его назначили судьей на трехлетний срок. В судебном департаменте отметили, что Николаев за время работы показал себя только с положительной стороны, он был принципиальным и ответственным.

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Любовь Ширижик
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