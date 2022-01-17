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Вильфанд предупредил жителей части российских регионов о лавинной опасности

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил жителей Северного Кавказа о риске схода лавин

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

В горах Северного Кавказа прогнозируется высокий риск схода лавин. Об этом жителей части российских регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Во многих регионах лавиноопасно. Любители горных лыж отправляются в горы Северного Кавказа в середине января, где действительно уже есть снег. Но необходимо учитывать факт, что в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что во избежание ЧП на курортах и в их окрестностях проводят предупредительный спуск лавин.

Глава Гидрометцентра также рассказал, что на юге Европейской части России из-за прохождения теплых воздушных масс прогнозируются сильный ветер, дождь и гололедица.

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Анастасия Шейкина
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