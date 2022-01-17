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Раскрыт потенциал экспорта российского водорода до 2032 года

ВЭФ и BCG: потенциал экспорта водорода до 2032 года составит до 10 млн тонн в год

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экспортный потенциал российских компаний — производителей водорода и аммиака в ближайшие 10 лет будет составлять от 9 до 10 миллионов тонн в год. Такие данные раскрыты в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и BCG, сообщает ТАСС.

Также, по словам управляющего директора и партнера BCG Антона Косача, чьи слова приведены в докладе, перспективы у водородного бизнеса есть и в части развития внутреннего рынка — в «зеленой» металлургии, производстве удобрений или эксплуатации тяжелой и карьерной техники.

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Согласно оценкам BCG, «уже сейчас потенциал декарбонизации операционной деятельности российского бизнеса сопоставим с международными компаниями — до трети объемов эмиссии СО2 могут быть адресованы экономически рентабельными мерами». По мнению аналитика, российские компании в большинстве своем прошли «этап принятия» новой реальности и концепции углеродной нейтральности. Однако, как изменятся бизнес-модели и регулирование этой отрасли, еще предстоит выяснить, отмечает Косач.

Ранее правительство России утвердило концепцию развития водородной энергетики, разбитую на три этапа. На первом, рассчитанном на три с половиной года, планируется создать кластеры и реализовать пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Также в рамках первого этапа власти рассчитывают начать применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

Второй и третий этапы рассчитаны на сроки до 2035 и 2050 годов. В это время ожидается открытие крупных производств, продукция которых пойдет на экспорт, и массовое применение водородных технологий в разных сферах.

Марина Совина
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