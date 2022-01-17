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Пациенты с психическими расстройствами описали жестокие методы российских врачей

Пациенты с психическими расстройствами рассказали, что врачи привязывали их к кровати

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России пациенты с психическими расстройствами сталкиваются с жестокостью и безразличием со стороны врачей: их могут раздевать и привязывать к кровати на всю ночь. Жестокие методы врачей описали фотографу Сергею Строителеву россиянки с ментальными проблемами, их рассказы публикует «Лента.ру».

«Однажды ночью попала в острое отделение — просто потому, что дежурный из кризисного не захотел подойти в позднее время и сказал, чтобы меня просто привязали до утра, чтобы я не смогла порезаться, пока не придет мой лечащий врач», — рассказала 23-летняя россиянка Полина. Две санитарки раздели девушку, надели на нее бесформенную простыню с номером и дали две тряпки огромной длины вместо постельного белья. Полина плакала всю ночь. Ее освободила другая пациентка, которую в наказание за это привязали к кровати.

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Врачи других профилей прописывают пациентам с психическими расстройствами препараты, которые не сочетаются с их схемами лечения, рассказала 27-летняя Тася с биполярным расстройством. Когда она отказалась от приема назначенных таблеток, медики посоветовали ей самой найти нужный препарат, а когда станет плохо — вызвать скорую.

«А еще, когда я забеременела, врачи пытались потянуть время, переписывая с одного приема на другой, чтобы я встала на учет как роженица. Отправляли меня к психологу, который меня убеждал: "Да ладно вам, ипотека, материнский капитал!" Они не понимали, что беременность — это гормональный взрыв», — поделилась Тася. Она подчеркнула, что человеку, который принимает таблетки для лечения ментальных расстройств, нельзя рожать, так как эти препараты не протестированы на беременных.

Ранее в Минздраве назвали российские регионы-лидеры по числу пациентов с психическими расстройствами. Ими стали Чукотка, Еврейская автономная область и Алтайский край. Антилидерами ведомство посчитало Чечню, Ингушетию и Москву.

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Анастасия Шейкина
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