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Назван самый выгодный месяц для путешествий в 2022 году

Expedia и ARC: сентябрь и ноябрь — лучшие месяцы для путешествий в 2022 году

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Эксперты туристической индустрии назвали лучший месяц для поездок в 2022 году, а также рассказали, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты. Об этом пишет Express со ссылкой на совместное исследование американских компаний Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC).

По мнению специалистов, получить билет по самой привлекательной цене можно при соблюдении двух условий: если приобретать его задолго до поездки и в определенный день недели. Исследование показало, что лучшим днем для раннего бронирования билетов как на внутренние, так и на международные рейсы является воскресенье — экономия составит от 15 до 20 процентов от стоимости перелета (при этом уточнялось, что этот день не подходит для выкупа или покупки вылетов).

Идеальным месяцем для путешествий внутри страны в 2022 году станет ноябрь. В конце осени туристы могут сэкономить до 45 процентов от стоимости авиабилета по сравнению с отправлением в марте. Однако перелеты за границу рекомендуют совершать в сентябре — в отличие от декабрьских рейсов выгода может достигнуть 40 процентов.

Ранее в декабре 2021 года эксперты раскрыли россиянам лучшее время для отпуска в 2022 году — чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег можно получить. Так, в 2022 году с финансовой точки зрения наиболее выгодно отдыхать в августе, марте, сентябре и декабре.

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Дарья Рыбак
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