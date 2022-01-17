Чернокожий студент рассказал об отличии российских девушек от африканок

Чернокожий студент Матьюс Чуши, семь лет назад приехавший в Якутск из Замбии, чтобы учиться в медицинском институте, рассказал об отличиях России от Африки. Об этом пишет сайт News.Ykt.ru.

По его словам, россияне зачастую ничего не знают об Африке и убеждены, что у него на родине нет воды, а по городам гуляют дикие звери. «Однажды спросили: "А вы там голые ходите?" Я про себя подумал: "О, боже". Долго смеялся», — рассказывает Чуши о российских стереотипах, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Я никогда не был в отношениях с африканкой. А с якутскими девушками встречался. Здесь девушки милые, с ними легко найти общий язык. Они не стесняются что-то делать, например куда-то сходить. А у нас девушки консервативные: не могут просто потанцевать с тобой в клубе или сходить в кино. Считается, что если куда-то идешь с парнем, то он обязан за все платить. А здесь могут и сами иногда это сделать за тебя Матьюс Чуши студент из Замбии, живущий в Якутске

Первым сюрпризом для Чуши стали морозы. Температура в Якутске, где он учится, опускается до минус 50 градусов, а в Замбии, по его словам, не бывает холоднее плюс 13 градусов. «Еще в самолете я почувствовал холод, который никогда не ощущал в своей жизни», — вспоминает он.

Нередко жители Якутска, не привыкшие видеть людей с другим цветом кожи, пытались сфотографировать иностранного студента. «Меня очень бесит, когда просто стою где-нибудь или сижу в автобусе, а меня фотографируют, и я вижу это, — жалуется Чуши. — И иногда они это делают не украдкой, а открыто или со звуком камеры».

Еще одно отличие России, на которое обратил внимание замбиец, — это еда. «Кукуруза — наша основная пища, — объясняет он. — Овощей у нас много, таких здесь нет. Знаю, как они называются на моем языке, но объяснить по-русски не смогу. И уровень жизни здесь, конечно же, выше, чем в Замбии. Тут легко найти работу, а у нас наоборот».

Ранее американец, на протяжении пяти лет живущий в России, описал свое удивление от первого посещения магазина. Он отметил, что необычным опытом для него стало равнодушие продавщицы.