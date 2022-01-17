Захарова заявила о «хитросплетениях» в Евросоюзе на фоне роста цен на газ

Действия и политика стран Евросоюза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что немецкие коммунальные предприятия и власти ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 миллиарда кубометров объема поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны. Это вызвало удивление в Амстердаме, так как Германия не одобряет разработку Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море. «В Гааге намекнули Берлину, как следует из сообщений, пойти проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня», — оценила Захарова.

Представитель МИД также напомнила, что в это время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве о несоответствии полностью готового проекта «Северный поток-2» европейскому законодательству. «К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там», — усомнилась она в правильности политики ЕС.

Ранее Бербок пригрозила, что Запад «примет соответствующие меры» в отношении «Северного потока-2» в том случае, если Россия приступит к военной экспансии Украины.