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Захарова заявила о «хитросплетениях» в Евросоюзе на фоне роста цен на газ

В МИД России усомнились в ценностях и единстве ЕС из-за логики стран во время кризиса
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Действия и политика стран Евросоюза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что немецкие коммунальные предприятия и власти ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 миллиарда кубометров объема поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны. Это вызвало удивление в Амстердаме, так как Германия не одобряет разработку Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море. «В Гааге намекнули Берлину, как следует из сообщений, пойти проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня», — оценила Захарова.

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Представитель МИД также напомнила, что в это время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве о несоответствии полностью готового проекта «Северный поток-2» европейскому законодательству. «К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там», — усомнилась она в правильности политики ЕС.

Ранее Бербок пригрозила, что Запад «примет соответствующие меры» в отношении «Северного потока-2» в том случае, если Россия приступит к военной экспансии Украины.

Алия Шарафутдинова
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