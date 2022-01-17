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В Петербурге суд запретил видео со сжигающим Библию Мэрилином Мэнсоном

Суд в Санкт-Петербурге потребовал заблокировать ролик с рокером Мэнсоном и Библией
Мэрилин Мэнсон

Мэрилин Мэнсон. Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге суд запретил видео с американским рокером Мэрилином Мэнсоном, вырывающим и сжигающим страницы Библии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Октябрьский районный суд потребовал заблокировать ролик по иску прокурора, действующего в защиту неопределенного круга лиц. В постановлении говорится, что на записи неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания, желая оскорбить чувства верующих. Теперь контент будет не только заблокирован, но и запрещен к распространению.

Летом 2021 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил ссылку на мультфильм Happy Tree Friends, который был размещен на сайте Lordfilm. Под запрет попали и другие мультфильмы, в которых обнаружили сцены жестокости. Речь о таких лентах, как «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти».

В прошлом году суды Петербурга также запретили распространение ссылок на ряд аниме и манги. В этот список попали «Тетрадь смерти», «Иннуяшики», «Токийский гуль», «Загадка дьявола» и «Класс убийц».

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Марина Погосян
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