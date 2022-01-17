Названы дата и место прощания с журналистом Зеленским

Прощание с российским телеведущим Михаилом Зеленским, скончавшимся в Доминиканской Республике, состоится в Москве 19 января. Дату и место назвал источник в сфере СМИ, близкий к окружению журналиста. Об этом сообщает ТАСС.

«Прощание с Михаилом [Зеленским] состоится 19 января в 11:00 в прощальном зале похоронного дома "Троекурово" по адресу улица Рябиновая, владение 24», — рассказал собеседник.

В пресс-службе канала «Россия-1» подтвердили эту информацию.

О смерти Зеленского стало известно 11 января. Журналист умер на 47-м году жизни в Доминикане во время отдыха с женой. Уточнялось, что он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, но врачи не успели его спасти. Изначально причиной смерти телеведущего называли инсульт, но позднее стало известно, что он скончался от сердечного приступа.

Михаил Зеленский был ведущим шоу «Прямой эфир» на «России-1». Также он вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура».