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Россиян предупредили об изменениях на полках со сладостями в магазинах

Президент гильдии кондитеров Кацнельсон: дорогих конфет в России станет меньше

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Россию ждет постепенное изменение ассортимента кондитерских изделий на полках со сладостями в магазинах, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Своим предостережением он поделился с «Лентой.ру».

«Так как у населения денег все меньше и меньше, дорогие кондитерские изделия будут выпускаться в меньших объемах, потому что меньше спрос. А средний или недорогой сегменты будет превалировать. Вы вместо "Мишки на Севере" будете покупать карамель, которая стоит в два раза дешевле. А что делать фабрикам? Они будут пересматривать отчасти свой ассортимент, свои объемы», — предположил Кацнельсон.

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Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров считает, что до существенного повышения цен на кондитерские изделия, который анонсировали производители, не дойдет. «Идет борьба за прибыль. Это известная история, когда нужно немножко попугать, а потом будет не 23 процента, а, например, 5 или 8 процентов. Пойдут на попятную, поэтому к этому нужно относиться спокойно», — отметил он.

Ранее известные производители сладостей, такие как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», предупредили торговые сети о подорожании с 1 февраля своей продукции до 23 процентов из-за роста себестоимости. В ответ на это в Минсельхозе заявили, что массового тренда на повышение стоимости сладостей в России нет, на рынке возможны лишь отдельные случаи пересмотра цен.

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Екатерина Смирная
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