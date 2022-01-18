Стало известно о состоянии госпитализированного посла Белоруссии
Посольство Белоруссии: посол Семашко на обследовании и скоро вернется к работе
Госпитализированный в Москве посол Белоруссии Владимир Семашко находится на обследовании и скоро вернется к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики.
«В настоящее время посол Белоруссии в Москве находится на обследовании в лечебном заведении Москвы. Его состояние опасений не вызывает», - сообщили в посольстве.
Там также отметили, что в ближайшее время Семашко вернется к работе.