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Стало известно о состоянии госпитализированного посла Белоруссии

Посольство Белоруссии: посол Семашко на обследовании и скоро вернется к работе

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Госпитализированный в Москве посол Белоруссии Владимир Семашко находится на обследовании и скоро вернется к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики.

«В настоящее время посол Белоруссии в Москве находится на обследовании в лечебном заведении Москвы. Его состояние опасений не вызывает», - сообщили в посольстве.

Там также отметили, что в ближайшее время Семашко вернется к работе.

Алиса Реброва
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