В Турции взорвался нефтепровод
На нефтепроводе в юго-восточной части Турции произошел мощный взрыв
На нефтепроводе в Турции произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ЧП случилось в городе Кахраманмараш в юго-восточной части страны. После взрыва начался сильный пожар. Огонь перекинулся на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп. Движение в районе аварии закрыто. Есть вероятность перехода огня на жилые кварталы.
Пострадавших нет, уточнил глава муниципалитета Хайреттин Гюнгер. В ликвидации возгорания задействовано 19 единиц техники.