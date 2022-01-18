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В Турции взорвался нефтепровод

На нефтепроводе в юго-восточной части Турции произошел мощный взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

На нефтепроводе в Турции произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ЧП случилось в городе Кахраманмараш в юго-восточной части страны. После взрыва начался сильный пожар. Огонь перекинулся на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп. Движение в районе аварии закрыто. Есть вероятность перехода огня на жилые кварталы.

Пострадавших нет, уточнил глава муниципалитета Хайреттин Гюнгер. В ликвидации возгорания задействовано 19 единиц техники.

Марина Совина
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