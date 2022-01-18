Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украину прилетит госсекретарь США Блинкен

ZN.UA: 19 января в Киев прибудет государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 19 января. О визите высокопоставленного чиновника в Киев сообщили в ZN.ua.

Повестка переговоров Вашингтона и Киева пока неизвестна. Украинское руководство в последних заявлениях обратилось к США с просьбой увеличить поставки оружия для вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент страны Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.

Предполагаемый визит Блинкена начнется на фоне прошедших переговоров между США и Россией, которые в Кремле признали неудачными. Москва требовала от Вашингтона гарантий невступления Украины в НАТО, однако американцы отказались обсуждать этот вопрос. В США и других странах Запада рассматривают сценарий скорого вторжения российской армии в пределы Украины. О возможности такого развития событий говорил ранее сам госсекретарь.

Материалы по теме:
«Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
«Украина останется форпостом Запада»Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
4 сентября
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

Вероятность вооруженного конфликта принимают во внимание все больше стран. В частности, Канада отправила на Украину отряд спецназа для подготовки операции по эвакуации дипломатов в случае начала военных действий. В то же время новое руководство Германии согласилось продолжить переговоры по поставкам оружия Киеву вопреки решению бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Российские дипломаты оценивают сложившуюся ситуацию как прямо угрожающую национальной безопасности России. «Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», — охарактеризовал международную обстановку в Восточной Европе посол в США Анатолий Антонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о введении всероссийского локдауна
Брэдли Купер рассказал о съемках в голом виде на протяжении шести часов
Кремль отреагировал на планы поставки оружия на Украину из других стран
Избавиться от старых шин в России предложили с помощью искусственных молний
СК возбудил дело о фиктивных работах при строительстве стадионов для ЧМ-2018
Ректор МГУ заявил о создании достойных условий обучения девятилетней студентки
Российский полицейский «крышевал» банду сутенеров
В Госдуме предложили ввести KPI для оценки работы депутатов
Экономная женщина заставила семью использовать многоразовую туалетную бумагу
Сына российского судьи обвинили в заказном убийстве своего водителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter