На Украину прилетит госсекретарь США Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 19 января. О визите высокопоставленного чиновника в Киев сообщили в ZN.ua.

Повестка переговоров Вашингтона и Киева пока неизвестна. Украинское руководство в последних заявлениях обратилось к США с просьбой увеличить поставки оружия для вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент страны Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.

Предполагаемый визит Блинкена начнется на фоне прошедших переговоров между США и Россией, которые в Кремле признали неудачными. Москва требовала от Вашингтона гарантий невступления Украины в НАТО, однако американцы отказались обсуждать этот вопрос. В США и других странах Запада рассматривают сценарий скорого вторжения российской армии в пределы Украины. О возможности такого развития событий говорил ранее сам госсекретарь.

Вероятность вооруженного конфликта принимают во внимание все больше стран. В частности, Канада отправила на Украину отряд спецназа для подготовки операции по эвакуации дипломатов в случае начала военных действий. В то же время новое руководство Германии согласилось продолжить переговоры по поставкам оружия Киеву вопреки решению бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Российские дипломаты оценивают сложившуюся ситуацию как прямо угрожающую национальной безопасности России. «Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», — охарактеризовал международную обстановку в Восточной Европе посол в США Анатолий Антонов.