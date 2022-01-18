Меган Фокс вышла на публику в прозрачном платье и была обругана в сети

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс вышла на публику в откровенном образе и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Daily Mail.

35-летнюю знаменитость запечатлели на бэкстейдже показа мужской коллекции осень-зима 2022 бренда Dolce & Gabbana. На ней — босоножки на каблуках и черное мини-платье с длинными рукавами, через прозрачную кружевную ткань которого видно ее нижнее белье. В качестве украшения Фокс выбрала массивное колье с жемчугом.

Фото: Tiziano Da Silva / Bestimage / Legion-media.ru

Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях под снимками. «Дефилировать в нижнем белье теперь считается модным трендом, сумасшествие!», «И это та женщина, которая раскритиковала Голливуд за объективизацию ее тела?», «Она всегда выглядит так, будто принимает что-то», «Совсем отчаялась», — высказывались они.

В сентябре 2021 года Фокс появилась на премии MTV в прозрачном платье. Папарацци запечатлели знаменитость вместе с ее возлюбленным, музыкантом Колсоном Бейкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Манекенщица появилась на мероприятии в блестящих трусах-стрингах и платье длины макси из прозрачной ткани люксового бренда Mugler, которое полностью оголяло ее тело.