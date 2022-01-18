Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Польша и Белоруссия разошлись в оценках инцидента на границе

СК Белоруссии: на польской границе повредили белорусский герб

Фото: Максим Шеметов / Reuters

На границе Белоруссии и Польши неизвестные повредили герб Белоруссии, стороны разошлись в оценках произошедшего. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело, а польская погранслужба рассказала, что им отказали во встрече по инциденту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы вблизи заставы имени Виктора Усова обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин», — сообщили белорусские следователи. Они изъяли с места происшествия «металлические шарики», которыми, предположительно, были нанесены повреждения.

В то же время польская сторона сообщила, что уже несколько дней знает о повреждениях изображения герба Белоруссии. «Мы были готовы ко встрече. Белорусская сторона отказала нам во встрече, а вечером в белорусских СМИ появилась информация о том, что белорусский щит с гербом белорусского государства был уничтожен польской стороной», — заявила представитель погранслужбы Анна Михальская.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября

На белорусско-польской границе запланированы совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022». В республику уже прибывают российские военные подразделения, армии начнут маневры на полигонах в феврале 2022 года.

Ранее белорусские пограничники предупредили, что готовы стрелять на поражение в случае угрозы их жизни. Это заявление они сделали «на фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии призвал Россию сократить войска у границ с Украиной
На Украине потребовали от НАТО гарантий безопасности до вступления в альянс
Российский рынок рекордно рухнул
Говоривший о смерти Назарбаева Жириновский оценил его появление на публике
Названа причина блокировки страницы делегации России в Facebook
Манекен «прекрасного принца» приняли за труп
Таиланд увеличил срок карантина для зараженных COVID-19 туристов
Уязвимость россиян перед кибермошенниками объяснили
Самолеты НАТО возобновили разведку у границ России и Украины
Российское «Небо» защитит Поволжье и Урал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter