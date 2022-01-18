Польша и Белоруссия разошлись в оценках инцидента на границе

На границе Белоруссии и Польши неизвестные повредили герб Белоруссии, стороны разошлись в оценках произошедшего. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело, а польская погранслужба рассказала, что им отказали во встрече по инциденту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы вблизи заставы имени Виктора Усова обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин», — сообщили белорусские следователи. Они изъяли с места происшествия «металлические шарики», которыми, предположительно, были нанесены повреждения.

В то же время польская сторона сообщила, что уже несколько дней знает о повреждениях изображения герба Белоруссии. «Мы были готовы ко встрече. Белорусская сторона отказала нам во встрече, а вечером в белорусских СМИ появилась информация о том, что белорусский щит с гербом белорусского государства был уничтожен польской стороной», — заявила представитель погранслужбы Анна Михальская.

На белорусско-польской границе запланированы совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022». В республику уже прибывают российские военные подразделения, армии начнут маневры на полигонах в феврале 2022 года.

Ранее белорусские пограничники предупредили, что готовы стрелять на поражение в случае угрозы их жизни. Это заявление они сделали «на фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе».