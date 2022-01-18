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Руперт Гринт назвал Джоан Роулинг тетушкой

Актер Руперт Гринт: я отношусь к Роулинг как к тетушке

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Актер Руперт Гринт обозначил свое отношение к создательнице вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг близким к родственному, сравнив писательницу с тетушкой. Об этом он рассказал в интервью для The Times.

Артист не стал оправдывать трансфобные высказывания Роулинг, подчеркнув, что они не повлияли на его личное отношение к писательнице. «Я не обязательно должен быть согласен со всем, что говорит моя тетушка, но она все равно остается моей тетушкой. Это щекотливая ситуация», — объяснил Гринт.

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6 июня 2020 года Роулинг раскритиковала в Twitter авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница пошутила, что автор забыл слово «женщина». В английском языке термин «менструирующие люди» включает в себя не только женщин, но и трансмужчин, а также небинарных персон. Из-за поста Роулинг обвинили в трансфобии.

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Евгений Шульгин
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