Названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Пулково

Нарушение системы управления названо предварительной причиной экстренной посадки пассажирского Boeing в Пулково. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, воздушное судно авиакомпании Emirates, летевшее из Дубая в Сан-Франциско, совершило благополучную посадку. По предварительным данным, на борту находились 246 пассажиров. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении путешественникам резервного лайнера.

Ранее в январе самолет российской авиакомпании «Икар» экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за разгерметизации в кабине пилотов. На борту лайнера находился 81 пассажир и четыре члена экипажа.