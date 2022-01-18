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Названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Пулково

Пассажирский Boeing экстренно сел в Пулково из-за нарушения системы управления

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Нарушение системы управления названо предварительной причиной экстренной посадки пассажирского Boeing в Пулково. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, воздушное судно авиакомпании Emirates, летевшее из Дубая в Сан-Франциско, совершило благополучную посадку. По предварительным данным, на борту находились 246 пассажиров. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении путешественникам резервного лайнера.

Ранее в январе самолет российской авиакомпании «Икар» экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за разгерметизации в кабине пилотов. На борту лайнера находился 81 пассажир и четыре члена экипажа.

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Мария Гейн
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