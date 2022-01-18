Суд отказался отпустить тяжело больного экс-замглавы ФСИН из СИЗО

Лефортовский районный суд Москвы отказался отпустить из СИЗО тяжело больного экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова, несмотря на подтвержденную миастению, заболевание, с которым нельзя находиться за решеткой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат Сергей Старовойтов отметил, что комиссия тюремного ведомства согласилась с диагнозом врачей, который поставили заключенному диагноз аутоиммунного заболевания, однако постановила, что фигурант может находиться под стражей и отбывать наказание в колонии.

Миастения входит в перечень заболеваний, утвержденный правительством России, с которыми запрещено содержание под стражей. Коршунов попросил дополнительного обследования в Московском миастеническом центре ГКБ №51 Москвы, поскольку комиссия ФСИН пришла к выводу, что его болезнь находится в стадии, не опасной для жизни.

«Понятно, что за время пребывания в СИЗО болезнь не только не отступила, а, наоборот, усугубилась», — подчеркнул Старовойтов. Он добавил, что ни обвиняемый, ни защита не в состоянии организовать очередное обследование своими силами. Адвокат намеревается обжаловать решение, если на следующем заседании суда экс-замглавы ФСИН будет отказано в освобождении.

О тяжелой болезни Коршунова стало известно 29 сентября. Осужденный даже после вступления приговора в законную силу не был этапирован, а ожидал следующего судебного разбирательства в СИЗО по третьему эпизоду. Ему стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь, фигуранта госпитализировали с подозрением на инсульт, однако в ходе осмотра выявили признаки аутоиммунного заболевания.

Бывший замглавы ФСИН был задержан в 2017 году, в 2019 году получил семь лет лишения свободы за махинации с обувью в рамках госконтракта на 263 миллиона рублей. При изготовлении обуви использовался более дешевый кожевенный спилок, разницу в цене Коршунов разделил с сообщниками. В 2020 году он получил еще один срок — 9 лет за махинации при закупках горюче-смазочных материалов для нужд тюремного ведомства. Третье уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт изолятора в Симферополе.

