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В Совфеде прокомментировали слова о японском суверенитете над Курилами

Сенатор Джабаров заявил, что Япония продолжает разыгрывать карту «северных территорий»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Заявления министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяси о суверенитете Токио над южной частью Курильских островов рассчитаны на внутреннюю аудиторию, так как японцы продолжают разыгрывать карту «северных территорий» с целью набрать очки у избирателей. Такой комментарий дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают «Известия».

Сенатор не исключил, что с учетом нынешней напряженной международной обстановки японцы решили подыграть тем же американцам, выставив Россию агрессором.

Кроме того, политик уточнил, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Курильских островов, при этом готова говорить о подписании мирного договора. «Если для Японии главное — получить по итогам мирного договора "северные территории", которые нам принадлежат, то это контрпродуктивно и ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул Джабаров.

Ранее глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что суверенитет Токио распространяется и на южную часть островов Курильской гряды. Японская сторона отказалась заключать мирный договор без предварительного решения спора насчет Курил.

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Юлия Ямпольская
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