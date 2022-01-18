Полиция задержала россиянина за расправу над водителем на дороге

В Магнитогорске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве водителя во время дорожного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Против 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Преступление было совершено вечером 14 января.

Как уточнили «Ленте.ру» в управлении МВД России по Челябинской области, мужчина вышел на проезжую часть и стал мешать движению машин. Остановив «Ниву», он вынудил водителя выйти из автомобиля, стуча в лобовое стекло. После этого злоумышленник ударил жертву ножом.

Врачам не удалось спасти пострадавшего. Нападавший скрылся с места расправы, но вскоре был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Пока мужчину содержат в изоляторе временного содержания.