Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полиция задержала россиянина за расправу над водителем на дороге

В Магнитогорске полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве водителя

Фото: Shutterstock

В Магнитогорске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве водителя во время дорожного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Против 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Преступление было совершено вечером 14 января.

Как уточнили «Ленте.ру» в управлении МВД России по Челябинской области, мужчина вышел на проезжую часть и стал мешать движению машин. Остановив «Ниву», он вынудил водителя выйти из автомобиля, стуча в лобовое стекло. После этого злоумышленник ударил жертву ножом.

Врачам не удалось спасти пострадавшего. Нападавший скрылся с места расправы, но вскоре был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Пока мужчину содержат в изоляторе временного содержания.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Канада отправила на Украину отряд спецназа
Большинству россиян предрекли инфицирование омикроном в течение двух недель
Друг Градского раскрыл детали кражи 100 миллионов рублей у вдовы певца
Россиян предупредили о повышении цен на отдых в Таиланде
ФСБ засекретила несекретные материалы по делу Сафронова о госизмене
Полиция задержала россиянина за расправу над водителем на дороге
В российском регионе произошло землетрясение
Боец UFC потребовал боя с Чимаевым
Ликвидирован бывший лидер ИГ в Афганистане
Психолог рассказала о причинах выгорания на работе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter