Вышел первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel

Опубликован первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе от Marvel. Дебютный ролик вышел на официальном YouTube-канале студии.

Главную роль в шоу исполнил Оскар Айзек. Его персонаж — бывший морской пехотинец Макс Спектор, страдающий диссоциативным расстройством личности. Во время спецоперации в египетской пустыне его спас бог луны Хонсу и взамен потребовал от военного стать его земным воплощением — Лунным рыцарем.

В актерском составе также присутствуют Мэй Каламави и Итан Хоук. Последний предстанет в образе Солнечного Короля, главного антагониста в сериале. Продюсерами проекта выступили Кевин Файги и Джереми Слейтер.

Премьера запланирована на 30 марта 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+. Известно, что всего выйдет шесть эпизодов по 40-50 минут.

