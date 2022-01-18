Норвежского бизнесмена задержали в российском отеле по запросу Интерпола

В отеле в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего норвежского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом за мошенничество и неуплату налогов. Об этом во вторник, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, задержанный по запросу Интерпола иностранец проживал в отеле Marriott Grand Hotel, расположенном в доме № 34 на 1-й Тверской-Ямской улице. Сейчас его доставили в изолятор временного содержания. В Норвегии в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде ареста.

4 января сообщалось, что в Норвегии задержали россиянина, подозреваемого в мошенничестве с фиктивными контрактами на сумму свыше 1,4 миллиона долларов.