ФСБ засекретила несекретные материалы по делу Сафронова о госизмене

Лефортовский суд Москвы рассматривает жалобу адвокатов советника главы «Роскосмоса» журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, на запрет следователя ФСБ делать любые выписки из материалов, даже несекретных. Об этом «Коммерсантъ» сообщил президент Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, защищающий Сафронова.

По его словам, адвокаты в настоящее время знакомятся с делом, расследование которого завершено. При этом им разрешено вести записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя ФСБ и выдается им лишь на несколько часов. Защитники считают такую практику прямым нарушением адвокатской тайны, так как их наметки и планы по опровержению доводов обвинения находятся у процессуального оппонента.

Кроме того, без возможности делать выписки из секретных документов и материалов, не содержащих гостайну, со ссылками на нормы права ущемляется право Сафронова на полноценную защиту. Таким образом, ФСБ засекретила даже несекретные материалы дела, ведь невозможно запомнить сложное 20-томное дело, чтобы разработать линию и тактику защиты, отмечает Талантов.

Эти доводы были приведены суду и, видимо, возымели действие, так как вынесение решения по жалобе было отложено на неделю.

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО.

По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.