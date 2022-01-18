Россиянам дали советы по защите от омикрона в коллективе

Иммунолог Ирина Ярцева дала советы россиянам по защите от омикрон-штамма коронавируса в коллективе. В первую очередь она порекомендовала работающим гражданам прививаться и своевременно ревакцинироваться, передает радио Sputnik.

Специалист напомнила, что меры предосторожности остаются прежними, даже если течение болезни, вызванной новой разновидностью, будет отличаться. Необходимо внимательно относиться к коллегам, соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

«В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга. Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу», — добавила Ярцева.

Она также посоветовала избегать стрессов, которые ослабляют защитные функции организма, и укреплять иммунитет. Поможет в этом правильное питание и продолжительный сон, заключила иммунолог.

Ранее стало известно, что через год после начала массовой вакцинации Россия достигла коллективного иммунитета на уровне почти 64 процентов. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7 процента, вакцинация первым компонентом проведена 80,2 миллиона раз, двумя — более 76,7 миллиона. Среди пожилых россиян полностью привились 49,7 процента жителей, первую вакцину сделали 51,5 процента.

