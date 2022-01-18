В России полицейская начальница попала под следствие за взятку на вывоз икры

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело против начальницы линейного отдела МВД на транспорте. Полицейскую подозревают в получении взятки в размере 74 тысячи рублей за вывоз немаркированной красной икры в багаже пассажиров самолетов. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по российскому региону.

Дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ, максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы. Отмечается, что 42-летняя женщина, будучи должностным лицом, получила от двух мужчин в период с июня по сентябрь денежные средства в значительном размере.

«За незаконное вознаграждение должностное лицо полиции не принимала мер к пресечению деятельности преступной группы по незаконному провозу немаркированной зернистой икры рыбы лососевых пород в багаже пассажиров, вылетающих авиарейсами за пределы Камчатского края», — пояснили в Следственном комитете.

Против мужчин, давших взятку полицейской начальнице, также возбуждены уголовные дела. В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет не называет имя подозреваемой. Согласно данным официального сайта МВД по Камчатскому краю, начальником линейного отдела на транспорте по региону является подполковник полиции Елена Романова.

Ранее в Новосибирске бывшего следователя осудили на три года условно за получение взятки от владелицы салона красоты. Также его лишили права занимать государственные должности в течение трех лет.

