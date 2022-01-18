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Раскрыт доступный каждому россиянину способ заработка

Оценщик порекомендовал соотечественникам найти дома созданные в СССР предметы

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Эксперт-оценщик антикварного магазина раскрыл способ заработка, который доступен каждому жителю России. Интервью с Олегом Пономаренко публикует РИАМО.

Собеседник издания порекомендовал соотечественникам найти дома с целью дальнейшей продажи различные предметы, созданные в СССР. Среди таких вещей есть советские значки 1920-40-х годов, фарфоровые статуэтки, портсигары и иконы. «Среди икон попадаются редкие экземпляры — владельцы могут даже не догадываться об их стоимости», — пояснил он.

По словам специалиста, россияне также часто находят в личных вещах премии, которые давали политикам и ученым, например, Ленинскую. Кроме того, Пономаренко заверил, что выгодно продать возможно золотые часы и советские часы-хронографы. Помимо этого, ценными экземплярами для коллекционеров считаются книги, выпущенные до 1917 года.

В заключение оценщик объяснил, что на цену антиквариата влияет качество материала, из которого изготовлен предмет. Например, стоимость серебряного подстаканника с эмалью может достигать около 100 тысяч рублей, а без эмали — всего 10 тысяч рублей.

Ранее в Москве захотели продать часы, датированные ХVIII-XIX веками, за 27 миллионов рублей. Продавец опубликовал снимки аксессуаров, которые изготовлены из золота и серебра, а также украшены алмазами. Всего россиянин решил реализовать 91 лот. Согласно объявлению, в коллекцию входят антикварные изделия из Англии, Франции, Германии и Австрии.

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Майя Пономаренко
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