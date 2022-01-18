Глава «Росатома» раскрыл причины затора судов в Арктике

Глава «Росатома» Алексей Лихачев раскрыл причины затора судов в Арктике. По его словам, более 20 кораблей застряли в акватории Северного морского пути (СМП) в конце ноября 2021 года из-за разделения полномочий по контролю между атомной госкорпорацией и Минтрансом, передает РБК.

«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — уточнил Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что необходимо работать на Северном морском пути согласованно и в любое время понимать, где какое судно находится, и как его вытаскивать. Об этом он доложил на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, предложил вновь обсудить распределение полномочий в феврале-марте 2022 года.

Ранее самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек, который находится на Чукотке. Ледокол успешно провел три теплохода — «Юрий Аршеневский», «Инженер Трубин» и «Полар Кинг». Отмечается, что путь на Чукотку для атомного судна стал самым дальним в восточном направлении.

