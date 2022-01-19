Пытавшуюся взорвать банкомат с помощью газового баллона россиянку сняли на видео

В поселке Вырица в Ленинградской области сняли на видео, как студентка юридической академии пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона. Его публикует Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

На кадрах видно, что россиянка сначала что-то пытается найти в телефоне, а после — достает из сумки шланг и вставляет его в банкомат.

Как сообщает издание, студентку задержали. Следствие считает, что девушка хотела похитить более трех миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее российские мошенники придумали новый способ обмана банкоматов. Злоумышленники клеят на фальшивки специальные ленты, и банкомат считывает купюры как настоящие.