Женщина ушла с работы, основала бизнес и заработала миллионы рублей за 10 минут

Жительница Австралии ушла с работы, основала собственный бизнес и заработала десятки миллионов рублей за 10 минут. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 34-летняя Клэр Спелта (Clare Spelta) семь лет назад уволилась из маркетингового агентства, чтобы воспитывать новорожденного сына Макса (Max). Тогда она решила открыть собственное дело и запустила бренд по продаже аксессуаров и товаров для дома Bon Maxine.

Женщина рассказала, что идея о создании бизнеса пришла к ней, когда она была в декретном отпуске. «Я опаздывала на встречу, и перед выходом из дома я долго не могла найти пару сережек, которые лежали в шкатулке вместе с остальными украшениями. Тогда я решила купить в интернете органайзер для бижутерии, однако не смогла найти ничего подходящего для себя. В этот момент я придумала собственный дизайн шкатулки и решила продавать свой продукт людям», — поделилась австралийка.

На данный момент в ассортименте Bon Maxine представлены органайзеры для бижутерии, шкатулки, брелоки, сумки и кошельки. Предпринимательница заверила, что с момента открытия компании ей удалось заработать пять миллионов долларов (381,6 миллиона рублей). Она отметила, что в 2020 году во время начала пандемии коронавируса ей пришлось приостановить работу магазина. В 2021 году Спелта возобновила продажи и получила 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей) в первые 10 минут после открытия.

Спелта подчеркнула, что ее дело направлено на «решение ежедневных неприятностей, с которыми сталкивается каждый из нас». Героиня материала подчеркнула, что залог ее успеха заключается в том, что она напрямую общается со своими клиентами и самостоятельно решает их вопросы.

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