От Илона Маска захотели получить миллиарды

Акционеры компании Tesla призвали суд обязать Илона Маска выплатить компании более 13 миллиардов долларов, пишет Reuters. Tesla может получить эти деньги из-за ситуации, связанной с приобретением компании SolarCity в 2016 году. Речь может идти об одной из крупнейших сумм, выплачивавшихся в подобных делах.

Акционеры — пенсионные фонды и фонды, управляющие активами, — предполагают, что Маск надавил на совет директоров Tesla, вынудив его одобрить сделку с проблемной SolarCity, в которой он сам был крупным акционером. Оплата в рамках сделки производилась только акциями без денежных средств. В 2016 году сумма оценивалась в 2,6 миллиарда долларов, но с тех пор акции Tesla, которые были частью сделки, взлетели в цене. Теперь истцы хотят, чтоб Маск вернул акции Tesla, которые он получил, — в настоящее время они стоят около 13 миллиардов.

«Дело с самого начала касается вопроса о том, было ли приобретение SolarCity обусловлено намерением спасти ее от финансовых трудностей, помощью проблемному предприятию, срежиссированный Илоном Маском», — заявил на слушаниях представитель акционеров Рэнди Барон.

Один из юристов Маска на заседании, в свою очередь, отметил, что сделка не была спасением проблемного предприятия, поскольку SolarCity была далека от несостоятельности. Сам глава Tesla утверждал, что сделка была частью давнего плана по созданию вертикально интегрированной компании с использованием технологий обоих предприятий. На слушаниях в июле Маск говорил, что Tesla «умерла» бы, если бы он не занимал свой пост. В 2016 году ему принадлежало примерно по 22 процента в Tesla и SolarCity, причем последняя была основана его родственниками.