Рост цен в главной экономике Европы побил рекорд 1993 года

Инфляция в Германии оказалась 3,1 процента по итогам 2021 года. Об этом говорится на сайте Федерального статистического ведомства.

Это рекордно высокий показатель с 1993 года. Ключевая причина — рост цен на энергоресурсы и топливо, которое подорожало на 10,4 процента. Цены на продовольствие подскочили на 3,2 процента.

Только в декабре прошлого года инфляция в главной экономике Европы выросла на 5,3 процентных пункта. В 2020 году, когда была первая волна пандемии, годовая инфляция в Германии составила 0,5 процента. В целом цены в странах еврозоны поставили рекорд со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

По данным Евростата, в октябре 2021 года инфляция в еврозоне составила 4,1 процента в годовом выражении, что выше по сравнению с 3,4 процента в сентябре. Скачок инфляции в два раза превысил целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента. По данным ЕЦБ, инфляция обусловлена ростом стоимости топлива, а также более высоким спросом, опережающим предложение.