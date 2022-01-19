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Экономика

Рост цен в главной экономике Европы побил рекорд 1993 года

Инфляций в Германии по итогам прошлого года составила рекордные 3,1%

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Инфляция в Германии оказалась 3,1 процента по итогам 2021 года. Об этом говорится на сайте Федерального статистического ведомства.

Это рекордно высокий показатель с 1993 года. Ключевая причина — рост цен на энергоресурсы и топливо, которое подорожало на 10,4 процента. Цены на продовольствие подскочили на 3,2 процента.

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Только в декабре прошлого года инфляция в главной экономике Европы выросла на 5,3 процентных пункта. В 2020 году, когда была первая волна пандемии, годовая инфляция в Германии составила 0,5 процента. В целом цены в странах еврозоны поставили рекорд со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

По данным Евростата, в октябре 2021 года инфляция в еврозоне составила 4,1 процента в годовом выражении, что выше по сравнению с 3,4 процента в сентябре. Скачок инфляции в два раза превысил целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента. По данным ЕЦБ, инфляция обусловлена ростом стоимости топлива, а также более высоким спросом, опережающим предложение.

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Мария Строителева
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