Раскрыто происхождение опасного для жизни тысяч людей гена

Ученые Университета Южной Австралии раскрыли происхождение гена, который придает патогенной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa устойчивость к антибиотикам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Microbial Genomics.

Опасный ген, впервые обнаруженный в Аделаиде в 2006 году, является причиной тысяч смертей пациентов с ослабленным иммунитетом, ожогами и хирургическими вмешательствами из-за того, что он придает микробам невосприимчивость к антибиотикам последней инстанции. К последним относятся особо сильнодействующие антибиотики, включая имипенем и меропенем. Из-за этого бактерия P. aeruginosa внесена в список критически приоритетных патогенов, представляющих наибольшую угрозу для человека.

Изначально считалось, что ген Adelaide Imipenemase (AIM-1) существует только в столице Южной Австралии, где был обнаружен в клинических образцах и сточных водах, связанных с учреждениями здравоохранения. Однако в новом исследовании ученые показали, что он присутствует во всем мире, изначально находясь внутри безвредного микроорганизма, обитающего в почве, грунтовых водах, сточных водах и даже в растениях. В какой-то момент этот ген передался патогенной бактерии в Иране и Ираке.

Это указывает на высокую вероятность того, что многие гены устойчивости к бактериям развиваются в неизвестных организмах, прежде чем перейти к опасным патогенам.