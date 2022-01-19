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Посол Казахстана отверг планы дерусификации республики

Посол Казахстана в России: слухи о притеснении русского языка в стране лишены оснований
Ермек Кошербаев

Ермек Кошербаев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Казахстана не намерены проводить политику дерусификации, все слухи о системном притеснении русского языка в республике лишены оснований. Об этом в интервью РБК заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.

Он отверг наличие планов у руководства страны ущемлять права носителей русского, подчеркнув, что этим языком владеют практически все взрослые граждане. «У нас проблема в большей степени касается нашего родного казахского языка», — пояснил Кошербаев.

Дипломат отметил, что во времена СССР большая часть городского населения страны стала «терять язык» за ненадобностью, а сам он попросту не развивался. После краха Союза языковой вопрос в стране встал «со всей остротой». «Без знания русского языка ты практически не мог пробиться в высшие эшелоны власти или же добиться каких-то маломальских успехов», — сказал он.

При этом, по словам Кошербаева, несмотря на стремление правительства защитить и расширить применение казахского языка, русский останется языком межнационального общения, так как это положение закреплено в Конституции. «Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного казахского языка», — подчеркнул посол.

В конце декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ограничивающий использование русского языка в сфере услуг. Он обязывает предпринимателей переводить всю рекламу, вывески, прейскуранты, ценники и меню на казахский язык. Правительство и парламент республики дискриминации в нововведении не увидели.

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Михаил Кириллов
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